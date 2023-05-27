Пилот погиб при крушении мотодельтаплана на Дальнем Востоке РЕН ТВ: в Комсомольске-на-Амуре при крушении мотодельтаплана погиб пилот

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В Комсомольске-на Амуре пилот мотодельтаплана погиб при крушении летательного средства, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации журналистов, летчик пытался зайти на посадку, однако в какой-то момент мотодельтаплан упал и разбился вместе с ним.

По данным РЕН ТВ, трагедия произошла на улице Новаторов в поселке Победа в Комсомольске-на Амуре. Погибшему было 66 лет.

Ранее в подмосковном Звенигороде дельтаплан упал на частный жилой дом. В Сети появились видео с моментом падения летательного средства. На кадрах видно, как машина, идущая на небольшой высоте, начинает крутиться в воздухе, после чего падает на небольшую постройку. Сам пилот при падении дельтаплана не пострадал.

До этого в Адыгее разбился мотодельтаплан. В результате погибли два человека. Авария произошла в Майкопском районе, в районе автодороги станица Даховская — плато Лаго-Наки. При падении мотодельтаплан загорелся.

Ранее неподалеку от деревни Глябино в Ленинградской области разбился дельтапланерист. 64-летний мужчина потерял управление и упал на землю буквально через несколько секунд после взлета. От полученных травм он скончался на месте происшествия.