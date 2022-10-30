Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Адыгее

Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

В Республике Адыгея разбился мотодельтаплан. В результате погибли два человека, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Авария произошла в Майкопском районе, в районе автодороги станица Даховская — плато Лаго-Наки. При падении мотодельтаплан загорелся.

В республиканском комитете по делам ГО и ЧС рассказали, что в результате происшествия погиб управлявший мотодельтапланом местный житель и туристка из Ростова-на-Дону.

В сентябре похожий случай произошел в Алтайском крае. Там при опрыскивании полей разбилось легкомоторное воздушное судно. Жертвами аварии стали два человека — владелец летательного аппарата и фермер.

В июле неподалеку от деревни Глябино в Ленинградской области разбился дельтапланерист. 64-летний мужчина потерял управление и упал на землю буквально через несколько секунд после взлета. От полученных травм он скончался на месте происшествия.