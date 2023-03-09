В Подмосковье дельтаплан упал на одноэтажный дом

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В подмосковном Звенигороде дельтаплан рухнул на жилой одноэтажный дом, передает Telegram-канал «112». Предварительно, на дельтаплане находилось два человека. О погибших информации не поступало.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

По данным Mash, в дельтаплане находился один человек. Как утверждает канал, у него вывих плеча.

В октябре 2022 года во дворе жилого многоквартирного дома в Ейске рухнул Су-34. В результате ЧП погибли 15 человек, пострадали 23.

Пилоты увели самолет от супермаркета и детского сада. По словам источника NEWS.ru, они «уложили» самолет на дорогу в промежутке между домом и гипермаркетом «Магнит», избежав столкновения с самим гипермаркетом, где в тот момент находились около 100 человек. Кроме того, по его словам, самолет мог упасть во дворе детского сада, где находились дети, родители и персонал, однако этого также удалось избежать.

По информации Минобороны России, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Еще одной причиной крушения Су-34 могла стать стая чаек. По словам источника NEWS.ru, в конце взлетной полосы борт собрал 17 птиц.