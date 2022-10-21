Пилоты упавшего в Ейске Су-34 увели самолет от супермаркета и детского сада

Фото: Krasnodar Region Administration/via Globallookpress.com

Источник NEWS.ru сообщил, что пилоты упавшего в Ейске Су-34 смогли избежать значительных жертв, так как увели самолет от супермаркета и детского сада. По его словам, пилоты «уложили» самолет на дорогу в промежутке между домом и гипермаркетом «Магнит», в результате чего самолет ударился о землю и опрокинулся на дом.

Если бы [самолет] вошел в дом или, еще хуже, упал бы на гипермаркет в 18 часов 11 минут (человек 100 в магазине после работы были), последствия были бы значительно печальнее, — пояснил источник.

Кроме того, по его словам, если бы крушение произошло на секунду ранее, самолет мог бы упасть во дворе детского сада, где находились дети, родители и персонал. Однако расчет пилотов помог избежать такого исхода. Впереди также, как отмечает источник, была дорога с кольцевым движением, на которой образовалась «пробка», а за ней заправочная станция.

Военный самолет Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома в Ейске 17 октября. Пилоты успели катапультироваться. По информации Минобороны России, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

18 октября в Ейском районе был объявлен трехдневный траур по погибшим в результате крушения самолета. Погибли 15 человек, под наблюдением в больницах находятся 23 человека.

В настоящее время в городе работает горячая линия по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета, а также открылся гуманитарный пункт. Кроме того, работу продолжает комиссия по обследованию поврежденного здания.