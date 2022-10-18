СК раскрыл подробности расследования по упавшему в Ейске военному самолету СК: причиной падения военного самолета в Ейске могла стать техническая неисправность

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Следственный комитет полагает, что причиной падения военного самолета в Ейске стала техническая неисправность, сообщается в Telegram-канале ведомства. С места крушения самолета изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы.

В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна, — сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело по факту падения самолета возбуждено по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). На аэродроме вылета изъяты образцы топлива и необходимая документация. Допрашиваются летчики самолета и персонал аэродрома.

Вечером 17 октября Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. По предварительной информации, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

В результате падения самолета на жилой дом погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек получили различные ранения и были госпитализированы. 68 жильцов удалось спасти, свыше 360 человек были эвакуированы.