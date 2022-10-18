Горячая линия для помощи пострадавшим заработала в Ейске

Фото: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

В Ейске заработала горячая линия по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета Су-34 во дворе местного жилого дома, говорится на сайте городской межрайонной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что граждане могут обратиться за помощью либо по телефону 8 918-157-90-92, либо попав на прием по адресу: ул. Коммунаров, д. 21.

Ейской межрайонной прокуратурой организована работа горячей линии по вопросам оказания помощи пострадавшим в результате падения самолета в городе Ейске, — говорится в сообщении.

Депутат совета муниципального образования Ейского района Ирина Былино рассказала, что в городе организован пункт для помощи пострадавшим. По ее словам, там располагаются столы регистрации для поиска родных. Также волонтеры записывают всех тех, кто готов принять у себя граждан, оставшихся без жилья. Кроме того, неравнодушные люди несут туда вещи и продукты питания, предлагают сдать кровь для раненых.

Ранее стало известно, что аварийно-восстановительные работы на месте ЧП в Ейске планируют завершить в течение суток. Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин также сообщил, что 18 октября начнет работу комиссия по обследованию поврежденного здания.