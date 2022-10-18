В Ейске объявили траур по погибшим при падении самолета

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Ейском районе Краснодарского края объявлен трехдневный траур по погибшим в результате падения самолета Су-34 во дворе многоэтажного жилого дома, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева. Жертвами ЧП стали 13 человек и еще 19 пострадали.

В Ейском районе траур уже объявлен, — цитирует губернатора агентство.

В муниципалитете журналистам уточнили, что траур объявлен с 17 по 19 октября. Местные жители несут цветы к стихийному мемориалу, организованному неподалеку от места трагедии.

Военный самолет Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома в Ейске накануне вечером. Пилоты успели катапультироваться. По информации Минобороны России, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). В качестве основной версии рассматривается техническая неисправность самолета. С места происшествия изъяты бортовые самописцы, по которым назначены экспертизы, с аэродрома — образцы топлива и необходимая документация.

В Ейске заработала горячая линия по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета, а также соответствующий пункт. Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП в Ейске планируют завершить в течение суток. 18 октября начнет работу комиссия по обследованию поврежденного здания.