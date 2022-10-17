В Минобороны назвали причину падения самолета в Ейске Минобороны России: причиной падения военного самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Истребитель Су-34

Минобороны России подтвердило крушение военного самолета Су-34 в Ейске, указав, что причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Информация была получена от катапультировавшихся пилотов. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет, передает ТАСС.

17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Ейске на жилой дом упал самолет, воздушное судно загорелось, пожар перекинулся на многоэтажку. По данным канала, его пилот успел катапультироваться. ТАСС со ссылкой на экстренные службы отметил, что упавший на жилой дом самолет повредил 15 квартир. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, огонь охватил четыре этажа здания.

Позже Mash написал, что как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске. По данным канала, еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.