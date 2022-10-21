«Собрали 17 штук»: стая чаек стала причиной крушения Су-34 в Ейске Источник назвал попадание в стаю чаек причиной падения самолета в Ейске

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Источник NEWS.ru подтвердил, что стая чаек могла стать причиной крушения самолета Су-34, упавшего во дворе жилого дома в Ейске. По его словам, в конце взлетной полосы борт собрал 17 птиц. Как отметил источник, левый двигатель самолета отказал сразу, а правому, чтобы выйти из строя, понадобилось какое-то время. Накануне СМИ сообщали, что причиной крушения могло стать столкновение с птицами.

Попали в стаю птиц. В конце полосы собрали 17 штук. Левый (двигатель — NEWS.ru) сразу отказал, правый умирал чуть медленнее, — рассказал инсайдер.

По поводу самой аварии собеседник заявил, что проблемы с двигателем начались после отрыва, один горел, второй потерял обороты. В этот момент сам Ейск был уже «под крылом». Отмечается, что до последнего момент борт шел под углом в 45 градусов в дом, однако в итоге был дан левый крен.

Информация от источника является предварительной, официальных данных по итогам расследования пока нет.

Самолет Су-34 упал во дворе жилого многоквартирного дома по улице Коммунистическая вечером 17 октября. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. В результате погибли 15 человек, под наблюдением в больницах находятся 23 человека. Пилоты успели катапультироваться.

Как стало известно ранее, основные работы по восстановлению дома в Ейске, который был серьезно поврежден при падении Су-34, должны завершиться в мае 2023 года.