Пилоты Су-34 катапультировались за 0,7 секунды до крушения

Фото: РИА Новости

Источник NEWS.ru сообщил, что пилоты упавшего в Ейске Су-34 катапультировались за 0,7 секунды до крушения. По его словам, самолет задел дом по касательной, следом за ним была дорога с автомобильной пробкой на кольце, а также заправка.

Задержись [они] на 0,3 секунды, жертв [было бы] больше и сами погибли бы, по расчетам прыгнули за 0,7 секунды до столкновения. Так что им спасибо и низкий поклон, — заключил источник.

Ранее стало известно, что пилоты увели самолет от супермаркета и детского сада. По словам источника NEWS.ru, они «уложили» самолет на дорогу в промежутке между домом и гипермаркетом «Магнит», избежав столкновения с самим гипермаркетом, где в тот момент находились около 100 человек. Кроме того, по его словам, самолет мог упасть во дворе детского сада, где находились дети, родители и персонал, однако этого также удалось избежать.

Военный самолет Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во дворе многоэтажного жилого дома в Ейске 17 октября. Пилоты успели катапультироваться. По информации Минобороны России, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 23 человека.