Появилось видео падения дельтаплана на дом в Звенигороде

Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

Telegram-канал «112» опубликовал видео момента падения дельтаплана на частный дом. Инцидент произошел 9 марта в подмосковном Звенигороде. По имеющимся данным, спортсмен, управлявший аппаратом, серьезно не пострадал.

На кадрах видно, как машина, идущая на небольшой высоте, начинает крутиться в воздухе, после чего падает на небольшую постройку.

Как сообщалось ранее, дельтаплан рухнул на жилой одноэтажный дом.

По информации «112», дельтапланом управлял Олег Парахин, рекордсмен по наибольшей высоте полетов над землей. Сообщается, что четыре года назад он смог подняться на высоту 3430 метров, в связи с чем попал в Книгу рекордов России.

В результате происшествия спортсмен получил вывих руки.

Ранее сообщалось, что в Республике Адыгея разбился мотодельтаплан. В результате погибли два человека.