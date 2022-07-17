В Ленинградской области разбился дельтапланерист

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

В Ленинградской области близ деревни Глябино разбился дельтапланерист. 64-летний мужчина потерял управление и упал на землю буквально через несколько секунд после взлета, сообщает РЕН ТВ.

Спасти его не удалось, мужчина скончался на месте от полученных травм. После произошедшего Следственный комитет начал проверку, в ведомстве будут устанавливать все обстоятельства гибели пилота.

Ранее стало известно, что на мотодельтаплане разбился Вадим Кальк, генеральный директор по техническому развитию Ангарского электролизного химического комбината. Он был найден в горах Хамар-Дабан Южного Прибайкалья. Вадим скончался в результате падения с большой высоты.