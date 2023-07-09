Дельтаплан рухнул на землю в Пермском крае

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В Пермском крае на фестивале воздухоплавания «ПроНебо» дельтаплан рухнул на землю, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Во время разгона летательный аппарат напоролся на палатку, из-за чего перевернулся и упал.

Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ 09.07.2023 выявлена публикация о том, что в ходе проведения в г. Кунгуре Пермского края фестиваля воздухоплавания «ПроНебо» мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой, — говорится в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал. Пермская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

Ранее в Челябинской области двое мужчин разбились насмерть при полете на дельтаплане. Экстремальный полет был подарен одному из мужчин его супругой, вторым погибшим оказался его инструктор.

До этого стало известно, что в подмосковном Звенигороде дельтаплан упал на частный жилой дом. В Сети появились видео с моментом падения летательного средства. На кадрах видно, как машина, идущая на небольшой высоте, начинает крутиться в воздухе, после чего падает на небольшую постройку. Сам пилот при падении дельтаплана не пострадал.