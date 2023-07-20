Двое россиян на дельтаплане упали на гору «112»: в Ставропольском крае двое россиян на дельтаплане упали на гору

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В Ставропольском крае двое россиян упали на гору во время полета на дельтаплане, сообщает Telegram-канал «112». Сейчас оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. К месту происшествия следуют сотрудники экстренных служб.

Крушение дельтаплана произошло в селе Юца. Что конкретно послужило причиной падения летательного средства, пока не сообщается.

Ранее в Пермском крае на фестивале воздухоплавания «ПроНебо» дельтаплан рухнул на землю. Во время разгона летательный аппарат напоролся на палатку, из-за чего перевернулся и упал. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого в Челябинской области двое мужчин разбились насмерть при полете на дельтаплане. Экстремальный полет был подарен одному из мужчин его супругой, вторым погибшим оказался его инструктор.

Ранее стало известно, что в подмосковном Звенигороде дельтаплан упал на частный жилой дом. В Сети появились видео с моментом падения летательного средства. На кадрах видно, как машина, идущая на небольшой высоте, начинает крутиться в воздухе, после чего падает на небольшую постройку. Сам пилот при падении дельтаплана не пострадал.