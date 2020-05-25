Духовенство Чечни отменило запрет на проведение свадеб

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В понедельник на улицах столицы было очень много людей и индекс самоизоляции упал до значений 1,7–1,8. Такого низкого показателя не было с начала введения карантинных мер, следует из данных «Яндекса».

Согласно показателям системы, в 11:00 мск индекс самоизоляции на московских улицах составил 1,9. К 13:00 он опустился до 1,7, а к 18:00 подскочил до 2,2. Такой индекс является наименьшим с...