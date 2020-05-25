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Духовенство Чечни отменило запрет на проведение свадеб

20:04, 25 мая 2020
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев сообщил о снятии ограничений с организации свадеб в республике. Они были введены в апреле из-за пандемии коронавируса.

С сегодняшнего дня мы снимаем запрет и даём разрешение на проведение обряда бракосочетания, но при этом необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора об ограниченном числе участников церемонии, — сообщил он в своём Instagram-аккаунте.

Однако духовник подчеркнул, что торжества с участием гостей необходимо перенести на более поздний срок.

Ранее NEWS.ru информировал, что президент России Владимир Путин оценил борьбу с коронавирусом в Чечне.

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