Духовенство Чечни отменило запрет на проведение свадеб

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев сообщил о снятии ограничений с организации свадеб в республике. Они были введены в апреле из-за пандемии коронавируса.
С сегодняшнего дня мы снимаем запрет и даём разрешение на проведение обряда бракосочетания, но при этом необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора об ограниченном числе участников церемонии, — сообщил он в своём Instagram-аккаунте.
Однако духовник подчеркнул, что торжества с участием гостей необходимо перенести на более поздний срок.
Ранее NEWS.ru информировал, что президент России Владимир Путин оценил борьбу с коронавирусом в Чечне.
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