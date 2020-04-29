Путин оценил борьбу с коронавирусом в Чечне

https://static.news.ru/photo/08ff4230-8aeb-11ea-8bbe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что борьба с коронавирусом в Чечне организована должным образом.

По его словам, глава республики Рамзан Кадыров лично уделяет много внимания противодействию COVID-19. Путин рассказал, что недавно Кадыров во время телефонного разговора докладывал о ситуации в регионе.

Глава государства также отметил деятельность общественных организаций и жителей республики.

То, что общественные организации, все жители республики помогают, поддерживают органы власти, подставляют плечо конкретным людям, — это чрезвычайно важная вещь, — заявил президент на онлайн встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

Представитель чеченского штаба «Мы вместе» рассказала Путину что к борьбе с коронавирусом в регионе подключаются многие предприятия и модные дома.

NEWS.ru писал, что Кадыров рассматривает возможность поэтапной отмены ограничений, введённых в регионе из-за коронавируса. В республике COVID-19 заболели 485 человек, 127 излечились, семь пациентов умерли.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.