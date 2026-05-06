Дрозденко рассказал, зачем Ленобласть создала свой Морской совет

Импульсом для создания Морского совета Ленобласти по аналогии с федеральным советом под руководством Николая Патрушева стали постоянные ограничения на флот, рассказал NEWS.ru губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, регион оказался в жестких экономических условиях: санкции вводятся постоянно, попытки ограничить перевалку и даже проход судов продолжаются.

Мы попали в жесткие экономические условия: санкции вводятся постоянно, ограничения на флот, на перевалку, даже на проход судов пытаются вводить. Поэтому мы решили: именно сейчас важно показать заинтересованность приграничного региона в развитии морского дела, — сказал Дрозденко.

Глава региона отметил, что через порты Ленобласти идет 24% всего экспорта-импорта России. По его словам, совет займется поддержкой торговых портов, спасением рыбаков на амфибиях и подготовкой кадетов.

Губернатор также сообщил, что 300 юридических лиц в течение месяца подали заявку на вступление в Морской совет. Он добавил, что состав пришлось ограничить — не более 50 постоянных членов плюс пять комиссий, но интерес, по его словам, «колоссальный».

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов сообщил, что Россия рассматривает возможность сопровождения своего торгового флота в Балтийском море силами военно-морского флота. Он объяснил это необходимостью защитить суда от возможных посягательств со стороны западных стран.