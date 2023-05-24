Дрон ВСУ взорвали в небе над Белгородской областью Baza: в Белгородской области сбит беспилотник-камикадзе ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник-камикадзе сбит в Белгородской области, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. По информации канала, дрон FPV сбили пограничники в районе 15:00, он сдетонировал в воздухе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Baza сообщает, что дрон ликвидировали недалеко от села Середа, летательный аппарат был поднят в воздух со стороны села Старица Харьковской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили большую часть беспилотников, атаковавших ночью 24 мая Белгородскую область. Он уточнил, что остальные БПЛА повредили дома, административные здания, транспорт в Белгороде и двух районах.

До этого беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. Никто не пострадал, но легковой автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работали взрывотехники и оперативные службы для обеспечения безопасности и расследования инцидента.

22 мая Белгородскую область атаковали диверсанты. Гладков объявил о введении режима КТО, 23 мая режим был снят.