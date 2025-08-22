Дошкольник спалил дом и сарай в российском регионе В Саратовской области из-за детской шалости сгорели частный дом и сарай

В Калининске Саратовской области шестилетний мальчик сжег сарай и дом, сообщает телеканал «Саратов 24». Как рассказали в региональном управлении МЧС, ребенок баловался зажигалкой.

Как отмечается, ребенок нашел зажигалку и поджег старые тряпки в сарае. Огонь уничтожил сарай и частный дом, а также повредил кровлю соседского многоквартирного дома.

Ранее в Орле задержали двух подростков, которые по заказу анонимного куратора подожгли тепловоз в депо. Парни бросили зажигательную смесь в локомотив, снимая происходящее на камеру. Из-за пожара частично выгорел аккумуляторный отсек тепловоза.

До этого сообщалось, что в Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, подозреваемых в совершении диверсионного акта. В управлении СК РФ по региону заявили, что задержанные 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин подожгли релейный шкаф.