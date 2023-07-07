Появилось видео последствий смерча в Ярославской области Очевидец опубликовал видео последствий смерча в Ярославской области

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

В селе Туношна Ярославской области прошел смерч. Очевидец заснял кадры последствий произошедшего. На видео видно большое количество деревьев, которые из-за смерча оказались на проезжей части. Машинам приходится объезжать неожиданные препятствия, на дороге, заваленной ветками и деревьями, образовалась пробка, сообщает Пятый канал.

Вырвало деревьев сколько, и впереди еще туда. Уронило прямо, и вся дорога засыпана. С ума сойти, как их вырвало. Смерч, что ли, был? Непонятно, — комментирует на видео произошедшее очевидец.

Как уточняет издание, из-за непогоды с управлением не справился водитель инкассаторской машины. Он съехал в кювет. Рядом с местом аварии остановился тракторист, чтобы оказать помощь водителю.

В Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга — Сочи из-за ливней ранее вводили ограничения движения. В связи с сильными осадками во время смерча было перекрыто движение между 2,7-м км и 4-м км автодороги.

В середине июня из-за дождей реки Кува и Мацеста вышли из берегов и затопили часть города Сочи. Помимо юга Кубани, пострадали некоторые регионы Абхазии, а в Карачаево-Черкесии размыло дороги. Власти уточнили, что пострадавших и погибших в результате непогоды нет.