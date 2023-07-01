В Туапсе временно перекрывали дорогу из-за последствий смерча

Фото: МЧС Краснодарский край

В Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга — Сочи из-за ливней временно вводили ограничения движения, сообщается в Telegram-канале администрации региона. В 15:30 в связи с сильными осадками во время смерча было перекрыто движение между 2,7-м км и 4-м км автодороги.

Реки из русел не вышли. Местами ливневая канализация не справилась с напором воды. <...> Четыре единицы спецтехники и шесть человек линейного персонала были мобилизованы на месте перекрытия движения федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи на участке км 1–5. На берег произошло обильное выпадение осадков, участок трассы частично был затоплен, — заявили в администрации.

Сейчас движение для автотранспорта открыто. В поселке Джубга домохозяйства пока обходятся без электричества. В управлении ЖКХ и ТЭК Туапсинского района уточнили, что также временно перекрыта подача воды в поселок.

В середине июня стихия обрушилась непосредственно на курортный город Сочи. Из-за дождей реки Кува и Мацеста вышли из берегов и затопили часть города.