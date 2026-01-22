Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Домашняя кошка «убила» россиянку

В Тюменской области женщина умерла после укуса бешеной кошки

В Тюменской области от укуса бешеной кошки погибла жительница Бердюжского района, пишет Rayon72. Трагедия произошла в декабре 2025 года. По словам представителя Роспотребнадзора Елены Мыцик, опасное животное женщина встретила в лесу неподалеку от дома.

Бешенство опасно не только для животных, но и для людей. Так, в декабре минувшего года женщину покусала кошка, контактировавшая в лесу с больным животным. Об инциденте пострадавшая не сообщала, за медпомощью не обращалась. Женщина скончалась от заражения бешенством, — заявила Мыцик.

Ранее в Москве 16-летнюю девочку укусила ядовитая змея. Прокуратура нагрянула с проверкой и обнаружила шесть запрещенных к содержанию животных: два варана, тегу, питоны и полоз. Ни на одного из них у хозяина не было документов.

До этого в Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения ротвейлеров на катавшихся с горки детей. Один ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

