Добровольцы оценили в рублях трофейные Leopard и Abrams В Запорожской области батальон имени Судоплатова пообещал 12 млн рублей за трофейный западный танк

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил вознаграждение в 12 млн рублей за каждый исправный трофейный западный танк, говорится в официальном Telegram-канале батальона. Щедрая награда положена за захват немецкого Leopard, американского Abrams или британского Challenger.

Батальон имени Судоплатова официально объявляет, что заплатит 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный танк «Леопард», «Абрамс» или «Челленджер», — сообщили добровольцы.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому захват и уничтожение танков стран НАТО Leopard и Abrams будут оплачиваться. За захват и уничтожение танков выплаты определены в размере 1,5 млн рублей и 500 тысяч рублей. Гражданам (до пяти человек включительно), помогавшим захватывать или уничтожать технику, — по 300 и 100 тысяч рублей соответственно.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поощрительные меры будут способствовать уничтожению западных танков на Украине. По его словам, такие меры помогут объединить общество, а также увеличат число энтузиастов, желающих начать это делать. Песков отметил, что аналогичные инициативы исходят от бизнеса, а их авторы называют разные суммы в качестве вознаграждения за уничтоженную и захваченную технику противника.