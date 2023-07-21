«До Мелитополя 70 км по прямой»: Сладков допустил прорыв ВСУ под Запорожьем Сладков: активность ВСУ указывает на угрозу прорыва обороны с выходом к Мелитополю

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины получили на линии соприкосновения возможности, о которых ранее и не представляли, сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, тому поспособствовал подрыв Каховской ГЭС. Сейчас, когда водохранилище пересохло, противник может предпринять попытку прорваться к Мелитополю через Васильевку.

Васильевское направление действительно становится более опасным в связи с тем, что высохло Каховское водохранилище, и у врага появились возможности использовать совершенно ранее не приспособленные направления, например, продвигаясь по высохшему руслу, — разъяснил Сладков.

По его мнению, украинское командование уже готовится использовать новый расклад на поле боя. Именно с этой целью концентрируются войска в Степногорске, который прежде вообще не фигурировал в сводках. Городок расположен к западу от Запорожья. Как раз отсюда противник может попытаться выдвинуться на Васильевку.

Почему именно Васильевка? Да потому, что от нее до Мелитополя 70 км по прямой. До берега Азовского моря, которое уже внутреннее российское море. Да, и одновременно ВСУ могут нанести удар с целью завладеть Запорожской АЭС, — написал военкор.

В то же время он подчеркнул, что российские войска продолжают удерживать оборону в Запорожской области, пресекая попытки ВСУ ее прорвать.

Ранее военкор высоко оценил новую тактику российских военных на Запорожском направлении. По его словам, ВС РФ действуют по принципу активной обороны, и такой подход приносит плоды.