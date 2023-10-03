ДНР выдворила двух украинских священников ДНР выдворила двух украинских священников за нарушение законов о вероисповедании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Донецкой Народной Республике выдворил за пределы России двух граждан Украины — священников отделившейся Православной церкви Украины (ПЦУ), передает РИА Новости. Их обвинили в нарушении законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

Суд постановил: Хримли Вячеслава Евгеньевича и Чуя Андрея Васильевича, граждан Украины, признать виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5-й статьи 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить им <...> административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч российских рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, — зачитал приговор судья.

По данным суда, Чуй и Хримли осуществляли религиозную деятельность, позиционируя себя как представители религиозного объединения «Православная церковь Украины», деятельность которого носит антироссийский, экстремистский характер, выраженный в публичной поддержке украинской власти и вооруженных формирований Украины, а также разжигающей ненависть и вражду по национальному, религиозному признаку.

Ранее украинские полицейские оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии. Силовики намеревались закрыть монастырь и выселить монахинь. Людей пускали внутрь только при предъявлении паспорта.