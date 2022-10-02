ДНР и ЛНР стали республиками с русским языком в качестве государственного

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Участники автопробега из Донецка к мемориальному комплексу «Саур-Могила», где состоялась патриотическая акция «Мы возвращаемся домой»

Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. Соответствующие пункты прописаны в договорах о принятии этих территорий в состав РФ, отсылки к которым содержатся в постановлениях Конституционного суда России.

Государственным языком Донецкой Народной Республики является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории Донецкой Народной Республики, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, — указано в постановлении.

То же самое предусмотрено для Луганской Народной Республики. И ЛНР, и ДНР создают новые субъекты в составе Российской Федерации.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Затем Конституционный суд России принял постановления о признании договоров по включению субъектов в состав РФ. Он признал соответствующими Конституции РФ заключенные международные договоры.