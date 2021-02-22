Директора фабрики в Норильске задержали по делу об обрушении

https://static.news.ru/photo/2565b638-766e-11eb-a811-96000091f725_660.jpg Фото: krk.sledcom.ru

Директор Норильской обогатительной фабрики задержан по делу об обрушении. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошло в ночь на 20 февраля. Площадь обрушения составила тысячу квадратных метров. В это время в помещении находились восемь человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, ещё четверых вытащили спасатели. Один из пострадавших скончался в больнице. Позже под завалами были обнаружены тела ещё двух работников фабрики.

На основании анализа собранных доказательств принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который <...> не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности, что в результате привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей, — сказано в сообщении.

Следствие считает, что директор предприятия знал об аварийном состоянии элементов здания дробильного цеха. Ещё в 2018 году московские специалисты дали соответствующее заключение и рекомендовали устранить выявленные дефекты и повреждения до декабря 2019 и декабря 2020 года. Но мер по выполнению рекомендаций принято не было.

СК РФ подчёркивает, что ответственные должностные лица бездействовали длительное время, что привело лишь к ухудшению состояния объектов. Сейчас эти люди имеют статус подозреваемых. Опрошено более 20 свидетелей и очевидцев, назначено восемь экспертиз, проведено два осмотра места происшествия.

Как ранее писал NEWS.ru, причиной обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики, которое привело к жертвам среди сотрудников и пострадавшим, является грубое нарушение техники и норм безопасности. Так считает президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он также сообщил, что директора фабрики отстранили от занимаемой должности.