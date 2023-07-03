Директор новосибирской клиники раскрыла подробности конфликта с приставами Директор клиники «1+1» Тищенко: действия судебных приставов незаконны

Фото: 1plus1klinika.ru

Руководитель сети клиник Татьяна Тищенко

Действия судебных приставов в отношении частной клиники «1+1» (ООО «Клиника НМТ») в Новосибирске являются незаконными, рассказала NEWS.ru руководитель сети клиник Татьяна Тищенко. Она отметила, что приставы вошли 3 июля в здание медучреждения и стали выгонять персонал и пациентов. Тищенко подчеркнула, что сами сотрудники ФССП знают о том, что их поведение незаконно. По ее словам, они избили охранника клиники.

Приставы в кулуарных разговорах с нашими работниками так говорят: «мы знаем, что это незаконно, но нам начальство приказало и мы исполняем». Они зашли сегодня в здание, стали выгонять из него медицинских и административных работников, пациентов, не предъявив ни одного документа. Нашими юристами в данный момент фиксируются все нарушения судебных приставов для дальнейшего обжалования их действий, — сказала Тищенко.

Она добавила, что проблемы возникли в тот момент, когда клиника на благотворительной основе начала оказывать помощь по реабилитационному лечению раненых бойцов СВО. По мнению Тищенко, собственнику здания медучреждения, проживающему в США, вероятно, важно дискредитировать действия государства в зоне спецоперации.

Я выражаю опасения, что, несмотря на решение суда, собственник попытается продать здание, оформив сделку задним числом, — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что курская полиция и сотрудники УФСБ начали проверку по факту дискредитации Вооруженных сил РФ медсестрой из частной клиники. Женщине может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

До этого в СМИ появилась информация о том, что медсестра в интернете оскорбляла участников СВО, заявляла о ненависти к ним, с пренебрежением и цинизмом говорила o гибели бойцов ВС РФ.