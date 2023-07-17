Дикая белка пробралась в квартиру и напала на ее хозяина В Красноярске дикая белка пробралась в квартиру и напала на ее хозяина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске дикая белка пробралась в окно одной из квартир жилого дома и напала на человека. Животное покусало хозяина жилья. В управлении Роспотребнадзора по краю уточнили, что с мужчиной все в порядке, его здоровью ничего не угрожает, сообщает «МК в Красноярске».

К счастью, с мужчиной все в порядке, — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что белки достаточно часто нападают на людей. Второе место среди диких животных, которые часто кусают людей, занимают обезьяны, а третье — лисы и песцы.

В ведомстве подчеркнули, что нельзя провоцировать животных. Там посоветовали не пытаться поймать белку даже ради того, чтобы ее накормить. Зверек не понимает, для чего человек хочет его схватить, поэтому начинает защищаться. Отмечается, что от укусов белок в регионе пострадали жители Красноярска, Норильска, Шарыпово, Дивногорска, Ачинска и Богучанского района.

В Москве ранее школьница потеряла сознание после укуса белки в Нескучном саду. Ребенка экстренно доставили в одну из столичных больниц. Отмечается, что ребенок схватила грызуна, когда играла со сверстниками.

В Новой Москве в мае пони ударил копытами семилетнего мальчика на детской площадке. Животное нанесло ребенку удары по бедру и спине, после этого пострадавшего госпитализировали с множественными переломами.