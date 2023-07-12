Школьница потеряла сознание после укуса белки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки в Нескучном саду в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, ребенка экстренно доставили в одну из столичных больниц.

Mash пишет, что инцидент произошел в тот момент, когда девочка играла со сверстниками. Она заметила белку и схватила грызуна, который укусил школьницу.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали лемура, который бросался на проезжающие машины. Животное, обнаруженное на Даниловской набережной, доставили в отдел и накормили бананами. Сотрудники Росгвардии передали его в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

До этого на 86-м километре МКАД утки спровоцировали ДТП с участием трех машин. Водитель грузовика затормозил, чтобы пропустить утку с утятами, которые переходили дорогу. Вслед за грузовой машиной начали останавливаться другие автомобили. Один из водителей не успел отреагировать и сбросить скорость, поэтому врезался в бампер впередистоящей машины, которая откатилась и въехала в еще один автомобиль. Утки при аварии не пострадали.