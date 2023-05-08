Семилетнего мальчика госпитализировали после нападения пони в Новой Москве

Фото: Justus de Cuveland/imageBROKER.com/Global Look Press

В Новой Москве пони ударил копытами семилетнего мальчика на детской площадке, сообщает Telegram-канал Baza. Животное нанесло ребенку удары по бедру и спине, после этого пострадавшего госпитализировали с множественными переломами.

По данным Baza, инцидент произошел вечером 4 мая на территории Новой Москвы. Семилетний мальчик катался на велосипеде на детской площадке, в какой-то момент он не справился с управлением и влетел в пони. Животное испугалось и ударило ребенка по бедру. Тот попытался поскорее уехать с площадки, однако пони нанес второй удар ребенку по спине. Очевидцы вызвали скорую помощь.

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