Доктора Мясникова на съемках покусала обезьяна

Фото: smotrim.ru

Обезьяна напала на доктора Александра Мясникова на съемках программы «О самом главном». Животное привели в студию на передачу о генетических заболеваниях, сообщает «Газета.ру».

Как отмечает Telegram-канал Shot, примат изначально выглядел усталым, шипел и рычал, когда теледоктор подходил к нему. Чтобы успокоить животное, Мясников дал ему банан, но в разгар передачи обезьяна схватила его за одежду и два раза укусила за ногу.

Ты свой банан охраняешь? Хорошо, что старый и зубы тупые, — перевел нападение в шутку ведущий.

Позже Мясников рассказал, что укусила его обезьяна не больно и серьезного вреда не нанесла. Так, считает Мясников, она показала свой «стариковский» характер. А после программы врач и примат «помирились».

Это очень старая обезьяна — они живут 25 лет, а этой 30 с лишним. Он уже второй раз у меня на съемках, его приводят люди, хозяева его, как-то связываются наши продюсеры с ними. Он просто с характером. Иногда у него просто бывает такое дурное настроение, — объяснил поведение животного доктор.

Мясников рассказал, что в детстве у него тоже была обезьяна, которая «кусалась, так кусалась», а этот «гость» всего лишь проявил свой характер.

Просто он так по-стариковски побурчал, проявил такое свое недовольство. Так что все нормально, — заключил врач.

Ранее буйную обезьяну заметили в Магнитогорске на Ленинградской улице. Она нападала на прохожих, кусалась и царапалась. От лап и зубов примата пострадали несколько человек.