Под Ростовом девятиклассники убили мужчину, назвавшего их лохами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Донецке Ростовской области арестованы двое девятиклассников, подозреваемых в убийстве 46-летнего местного жителя, передает Telegram-канал Don Mash. Против подросток возбуждено уголовное дело.

Мужчина, будучи пьяным, начал приставать к школьникам, которые сидели на лавочке. Он называл их лохами, поскольку молодые люди не знакомились с сидевшими на соседней лавке девушками. Рассердившись, подростки нанесли мужчине несколько ударов по челюсти, голове, а также ударили в живот.

Пострадавший был госпитализирован. Позже в больнице мужчина скончался от полученных травм.

В марте сообщалось, что житель подмосковных Мытищ непредумышленно убил своего товарища, который назвал его гомосексуалом. Товарищи часто распивали алкоголь и конфликт на почве споров о сексуальной ориентации произошел между ними во время одно из попоек. Мужчина не стерпел такого оскорбления и избил соседа. Тело без признаков жизни он нашел уже утром. Мужчина сам пошел в отделение полиции и признался в содеянном.