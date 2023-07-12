Девушка голышом прошлась по улицам Новосибирска и попала на видео

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press

Новосибирск, Россия

В Новосибирске во время 30-градусной жары по улице прошлась полностью обнаженная девушка. Очевидцы разместили видео с ней в Telegram-канале «АСТ-54 black».

На кадрах видно, как девушка без какой-либо одежды, пошатываясь, проходит двор многоэтажки на улице Мира.

Девушка воплотила в жизнь тайное желание всех новосибирцев, у которых нет кондиционера, — пошутил автор поста.

При этом в комментариях одна из подписчиц пояснила, что у сибирячки имеются проблемы с головой и прежде ее уже видели обнаженной в людном месте в том же районе города. Другая пользовательница Telegram-канала заявила, что девушка накануне подходила к прохожим и просила угостить ее спиртным.

В июле 2022 года в британском графстве Дорсет состоялся фестиваль нудистской или натуристской культуры. Он прошел впервые после того, как пандемические ограничения вынудили его организаторов отказаться от проведения мероприятия два лета подряд.

На протяжении недели сотни приверженцев натуристского образа жизни «сливались с природой», демонстрируя себе и друг другу, что свобода духа начинается со свободы тела. Голые женщины и мужчины толпами съезжаются каждое лето в Дорсет начиная с 2007 года.