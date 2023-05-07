Девочка выпала из окна шестого этажа, пока мать одевала ее близняшку В Санкт-Петербурге девочка выпала из окна шестого этажа, пока мать одевала ее сестру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге девочка выпала из окна шестого этажа, пока мать одевала другую дочку, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Женщина не обратила внимания на незакрытую входную дверь, через которую ребенок вышел на лестничную клетку и подошел к распахнутой раме.

Инцидент произошел вечером 6 мая в доме на проспекте Мечникова. Молодая мать собирала дочерей-близняшек на прогулку. Пока женщина одевала одну из девочек, вторая открыла дверь квартиры и вышла на лестничную клетку между пятым и шестым этажами, где было открыто окно. По неосторожности ребенок выпал.

Источник РЕН ТВ рассказал, что после случившегося мать быстро спустилась вниз, занесла дочь в квартиру и вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали с множественными травмами головы, ушибами внутренних органов и ссадинами. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В настоящий момент решается вопрос о передаче информации о случившемся в Следственный отдел Санкт-Петербурга.

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