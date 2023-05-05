Пьяный москвич выпал с шестого этажа, пытаясь поймать ноутбук

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный житель Москвы выпал из окна на шестом этаже, пытаясь поймать ноутбук, который выкинула его соседка по квартире, сообщает Telegram-канал SHOT. Гаджет принадлежал 15-летнему сыну женщины, к которому 22-летний нетрезвый сосед пришел в комнату послушать музыку. Инцидент произошел в районе Богородское.

Разозлило вернувшуюся с работы мать подростка то, что сын не сделал уроки. В итоге его ноутбук женщина выбросила в окно, куда и прыгнул пьяный сосед. Он приземлился на козырек магазина, отделался переломом руки и сотрясением, а технику спасти не удалось.

Пострадавшего госпитализировали, в ситуации разбирается полиция.

Ранее житель Электростали погиб, пытаясь спуститься с балкона по простыне. Он решился на такой поступок после того, как в ходе ссоры случайно выбросил в окно единственную связку ключей от квартиры.

В Рязани на Забайкальской улице девушка выпала из окна и приземлилась на кондиционер, висевший этажом ниже. Рязанку удалось снять с кондиционера, протянув пожарную лестницу. По словам очевидцев, после этого пострадавшую увезли в больницу на машине скорой.