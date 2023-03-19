Житель Электростали разбился, спускаясь с балкона по простыне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Электростали погиб, пытаясь спуститься с балкона по простыне. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он решился на такой поступок после того, как в ходе ссоры случайно выбросил в окно единственную связку ключей от квартиры.

Трагедия произошла на Восточной улице. 34-летний Эдуард употреблял алкоголь вместе со своей 36-летней сожительницей Светланой. В ходе разговора между ними возникла ссора. В ярости мужчина начал выбрасывать вещи Светланы из окна шестого этажа и случайно выбросил связку ключей. Так как дверь не открывалась изнутри, Эдуард решил связать простыни и спуститься с балкона.

Однако в определенный момент что-то пошло не так: мужчина не смог удержаться и упал на асфальт. Соседка стала свидетелем инцидента и вызвала скорую помощь. Эдуард скончался до приезда врачей.

2 февраля в городе Волжском Волгоградской области пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и всю ночь пролежал в снегу, дожидаясь помощи. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. В отношении его матери заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Позднее мальчик скончался в больнице.