Дети-спортсмены массово отравились в Подмосковье РЕН ТВ: более 20 детей-спортсменов отравились на сборах в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Московской области более 20 детей-спортсменов обратились к врачам с признаками отравления, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, отравились ребята в возрасте от 8 до 13 лет, которым стало плохо во время спортивных сборов, схожие симптомы также наблюдались у женщины и девушки.

Дети обратились с симптомами отравления к медикам. Также схожие симптомы у 45—летней женщины и 19—летней девушки. Врачи подозревают, что причиной стала ротавирусная инфекция. Все пострадавшие находятся в среднем состоянии, им оказали необходимую медицинскую помощь, — сообщил источник телеканала.

Среди отравившихся есть дети-спортсмены из разных округов, в том числе из Электростали, Фрязино, Щелково, Ногинска, Королева, Подольска и Орехово-Зуево. Причины массового отравления неизвестны. Тренер написала отказ от госпитализации юных подопечных, добавил собеседник.

По данным газеты «Известия», на спортивных сборах в Серпухове зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Сообщается, что заболевание выявили у 25 человек, в том числе у 23 детей. Медики назначали им амбулаторное лечение.

Ранее в одной из школ Москвы несколько учеников отравились антисептиком, попавшим в кулер с водой. Трое пострадавших школьников были доставлены в больницу. Оказалось, что антисептик добавил в кулер один из учащихся средних классов, его родителей вызвали в школу.