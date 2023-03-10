В московской школе дети отравились антисептиком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из московских школ несколько учеников отравились антисептиком, попавшим в кулер с питьевой водой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Трое пострадавших детей доставлены в больницу.

Инцидент произошел в школе «Покровский квартал», которая находится в центре столицы. В общей сложности недомогание почувствовали около 10 детей.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Выяснилось, что антисептик в кулер добавил учащийся средних классов. Администрация школы вызвала его родителей.

Ранее сообщалось, что в Московской области несколько человек отравились после проведения дезинсекции тараканов в местном ТЦ. За помощью к медикам обратились шесть человек. В том числе один ребенок, который едва не умер от отека Квинке.

В Калининградской области мать случайно накормила свою годовалую дочь детским питанием с чистящим средством. Женщина разбавила детское питание водой из чайника, не зная, что накануне вечером ее муж залил туда состав от накипи. В больнице ребенку промыли желудок и отправили для дальнейшего лечения домой.