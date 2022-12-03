Детей из Белгородской области свозят в места военной памяти в Москву

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Детей из приграничных районов Белгородской области во время новогодних каникул свозят в Москву, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, дети посетят места памяти, посвященные Великой Отечественной войне, побывают на новогодней елке.

Мы приняли решение во время новогодних каникул отправить 270 белгородских детей из приграничных территорий. Сформируем поезд вместе с РЖД, и они побывают в замечательном месте на Поклонной горе, в Музее Победы, сходят на новогоднюю ёлку в Москве и вернутся обратно, — написал губернатор.

Он выразил надежду, что эта поездка и память «о великом подвиге советского воина, российского воина, тех парней, которые сейчас с оружием в руках защищают нашу страну» останутся в сердцах детей на всю жизнь. Особенно остро чувствуется необходимость передать память о солдатах прошлого сейчас, во время СВО, считает губернатор.

Ранее Гладков продлил в регионе дистанционное обучение до 24 марта. Мера коснулась девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского округа. Кроме того, будут смещены сроки написания итогового сочинения, которое необходимо для допуска к дальнейшей сдаче ЕГЭ. В Белгородской области, по словам губернатора, сдачу экзамена организуют в январе.