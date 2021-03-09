Депутат Резник опроверг информацию о своём задержании в «нарколаборатории»

В разговоре с журналистами «Фонтанки» он отметил, что действительно был в квартире на канале Грибоедова, где, по сообщениям СМИ, его и задержали. Он навещал дальнего родственника супруги и пробыл в помещении не больше получаса.
На выходе из квартиры он встроил силовиков, которые предъявили ордер на обыск по делу о хранении наркотиков в помещении. Парламентария попросили уйти. Сейчас он находится на рабочем месте в Заксобрании, связи с владельцем квартиры у него нет.
Накануне несколько изданий, объединённых в одну группу, а также портал 78.ru сообщили, что Резника «поймали с поличным у входа в нарколабораторию».
Ранее командир взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) Екатеринбурга был задержан после обнаружения в его служебном автомобиле свёртка с синтетическими наркотиками. Как сообщал NEWS.ru, 40-летнего капитана полиции задержали 1 марта на улице Щорса. В свёртке находилось 0,223 грамма мефедрона, это установили эксперты. Силовик отстранён от службы. Состав взвода проверяется правоохранительными органами на наркозависимость.