Памятник Алёнке предложили продать с аукциона

https://static.news.ru/photo/776496ac-455e-11eb-8a22-fa163e074e61_660.jpg Фото: watermelonONK/twitter.com

Жители Нововоронежа выступили с предложением продать с аукциона памятник Алёнке, демонтированный спустя несколько дней после установки из-за жалоб горожан на его внешний вид.

Рабочая группа рекомендовала совету ветеранов (которому принадлежит памятник. — NEWS.ru) продать данный арт-объект, выставить на аукцион, — приводит РИА Новости слова заместителя главы городской администрации Нововоронежа Светланы Тулиновой.

Власти города приняли решение о демонтаже памятника Алёнке 21 декабря. Монумент был установлен за три дня до этого в честь предположительной основательницы поселения, на месте которого впоследствии образовался город Нововоронеж. Внешний вид скульптуры широко обсуждался и вызвал недоумение среди местных жителей и интернет-пользователей.

Как сообщал NEWS.ru, власти Воронежа начали опрос жителей города о переносе памятника Алёнке на территории областного центра. Сообщение об этом появилось на официальной странице администрации Воронежа в соцсети «ВКонтакте».