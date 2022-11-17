«Даже всплакнул»: мать сбитого депутатом мальчика о возможности примирения Мать сбитого депутатом Мамонтовым мальчика заявила, что примирения не будет

Фото: shutterstock

Мать сбитого депутатом Сергеем Мамонтовым в Татарске мальчика заявила, что не собирается примиряться с человеком, который переехал ее ребенка и скрылся с места ДТП, сообщает «Сиб.фм». Женщина рассказала, что обвиняемый даже всплакнул во время встречи с ней. Она уточнила, что возмещение морального ущерба ее не устраивает и дело не будет прекращено.

Дело не прекратят и не закроют. Его будут судить, и даже если будет примирение, это никак не повлияет. Но примирения не будет никакого, просто встретились, поговорили, разошлись. Он даже всплакнул, — добавила Светлана.

Известно, что Мамонтов полностью признал свою вину и попросил прощения за случившееся. Он также предлагал матери ребенка оплатить лечение сына и путевку в санаторий.

30 октября Сергей Мамонтов сбил ребенка и скрылся с места аварии. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой. «Единая Россия» следом заявила, что «с позором» исключит депутата.

Ранее на Мамонтова завели еще одно дело. Помимо того, что мужчина является обвиняемым по статье о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, он также может понести административную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что обвиняемому за это грозит штраф от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.