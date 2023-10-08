Пара собутыльников уснула на пути большегруза под Хабаровском Amur Mash: двое пьяных друзей уснули на трассе Николаевск-на-Амуре — Хабаровск

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Двое пьяных друзей уснули посреди трассы Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Как уточняется, проезжавший по дороге большегруз едва не наехал на спавших, однако водитель вовремя заметил мужчин.

Сначала водитель предположил, что лежавшие на трассе пьяницы уже умерли, однако, когда дальнобойщик подошел ближе, один из них проснулся и попросил подвезти. Водитель ему отказал, посоветовав уйти с середины дороги на обочину.

Ранее в Воронежской области десятилетний ребенок потерялся во время поездки с отцом на грузовом автомобиле по трассе М-4 «Дон». Папа мальчика не проверил, находится ли сын в салоне, и уехал с заправочной станции. Ребенок тут же обратился к сотрудникам пункта, которые разыскали мужчину и вернули ему сына.

Для этого пришлось прибегнуть к помощи камер видеонаблюдения. Сотрудники добавили, что мужчина, обнаружив пропажу, впал в панику. Он пытался найти сына самостоятельно, проверив все этапы путешествия. В итоге он воспользовался автоматом SOS вдоль трассы, где уже ждали его звонка.

Ранее сообщалось, как пьяный житель Химок зарезал мужчину, гулявшего с женой. Ему не понравилось, что россиянин сделал ему замечание за поведение. Подозреваемого задержали приехавшие на вызов сотрудники полиции. Раненый ножом мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.