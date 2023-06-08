Дальнобойщик оставил сына на заправке Аварийная служба в Воронежской области вернула дальнобойщику сына, забытого на заправке

Фото: «Объединенные системы сбора платы»

Десятилетний ребенок потерялся во время поездки с отцом на грузовом авто по трассе М-4 «Дон», сообщает аккаунт «Объединенной системы сбора платы» (ОССП) в соцсети «Вконтакте». Папа мальчика не проверил, находится ли сын в салоне, прежде чем отъехать от заправочного пункта в Воронежской области. Сын, оставшийся на заправке, сразу же обратился к сотрудникам ОССП и они помогли разлучившимся родственникам снова встретиться.

По закону подлости точный номер автомобиля или телефона папы мальчик не помнил, а свой смартфон он оставил в машине. Тем не менее, получив всю возможную информацию, операторы разыскали нужный автомобиль по камерам. Мужчина был в панике, когда обнаружил, что сына нет и начал метаться, пытаясь понять, на каком этапе путешествия он мог пропасть, — пересказывает историю пресс-служба ОССП.

В итоге отец воспользовался одним из желтых автоматов SOS, расположенных вдоль трассы. Там уже ждали его звонка. Аварийный комиссар доставил ребенка к отцу на следующем пункте взимания платы.

В апреле в подмосковном Царицыно мать оставилачетырехлетнего сына запертым в припаркованном автомобиле на три с половиной часа. На мальчика обратили внимание очевидцы, которые дважды проходили мимо машины. Он сильно плакал и показал людям порезанный палец, из которого шла кровь. В итоге граждане вызвали скорую, полицию, а также МЧС. Спасатели вскрыли автомобиль и освободили мальчика.