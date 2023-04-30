Мать оставила ребенка запертым в автомобиле на три часа и скрылась Мать оставила четырехлетнего сына запертым в машине на три с половиной часа у парка в Царицыно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина оставила четырехлетнего сына запертым в припаркованном автомобиле «Лада-Ларгус» на три с половиной часа у парка в Царицыно и ушла в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал SHOT. На мальчика обратили внимание очевидцы, которые дважды проходили мимо машины.

Прохожие заметили несовершеннолетнего в машине около полудня. Он сильно плакал и показал людям порезанный палец, из которого шла кровь. Очевидцы заподозрили неладное и вызвали скорую, полицию, а также МЧС.

Спасатели вскрыли автомобиль и освободили мальчика. Когда у него спросили, где родители, он показал в сторону парка.

Затем ребенка осмотрели врачи, после чего передали полицейским. Стражи порядка разыскивают мать мальчика.

Летом прошлого года в Екатеринбурге мужчина в жаркую погоду закрыл свой автомобиль, в котором находились двое его сыновей, и отправился на прием к стоматологу. Припаркованную машину с детьми заметили местные жители и обратились в полицию.

В марте россиянин получил тюремный срок в 2,5 года на Сейшелах за то, что оставил полуторагодовалого ребенка в машине на солнцепеке. Несовершеннолетний скончался из-за гипертонии, отека головного мозга и легких.