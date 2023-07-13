Дачник нашел дрон с камерой на своем участке в Подмосковье SHOT: В подмосковной Балашихе дрон с камерой упал на дачный участок

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

Хозяин дачи в подмосковной Балашихе нашел на своем участке упавший дрон, сообщает Telegram-канал SHOT. Аппарат был снабжен видеокамерой. Мужчина сообщил о находке в полицию.

Инцидент произошел вечером 12 июля. По словам владельца дачи, размеры дрона составляли около 20 см. Аппарат был черного цвета и имел на борту надпись NIK.

Прибывшие на место полицейские изъяли устройство. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковный Подольск залетел квадрокоптер, предположительно, со взрывным устройством. По информации канала, из-за дрона эвакуировали жителей близлежащих домов. Находку отправили на экспертизу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В начале июля пять мощных дронов атаковали Новую Москву. В Минобороны РФ заявили, что была пресечена попытка террористических ударов БПЛА по объектам на территории Московской области. Четыре беспилотника были уничтожены, а пятый — подавлен средствами РЭБ. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не было.