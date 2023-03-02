Цыганок отправили в СИЗО за снятие порчи с жительницы Сибири

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В городе Бердске Новосибирской области арестовали двух цыганок, которые под предлогом снятия порчи обокрали местную жительницу на 172 тысячи рублей, сообщает «Сиб.фм». По решению суда подозреваемых отправили в СИЗО, где они пробудут до 27 апреля.

Инцидент произошел 27 февраля. По версии следствия, подозреваемые обокрали жительницу Бердска, предложив снять с нее порчу. Женщины отрицают свою причастность к совершенному преступлению. Тем не менее, суд отправил цыганок в СИЗО. Причиной такого решения стало отсутствие у женщин постоянного источника дохода и регистрации в Бердске.

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