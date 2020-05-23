Заммэра Воронежа заболела COVID-19

https://static.news.ru/photo/417b243e-9d0c-11ea-a8f5-fa163e074e61_660.jpg Людмила Бородина Фото: voronezh-city.ru

Коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) диагностировали у замглавы администрации Воронежа Людмилы Бородиной и у руководителя городского управления физкультуры и спорта Александра Бахтина, сообщили представители мэрии.

Медики взяли анализы у всех, кто контактировал с пациентами в последнее время.

Взято 113 тестов, коронавирусной инфекции не выявлено ни у кого, — цитирует РИА Новости главу горадминистрации Воронежа Вадима Кстетина.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111), умерли 3388 человек (+139). В Москве — 161 397 (+3190) заболевших, 47 413 выздоровели (+3831), 1934 скончались (+67).

Ранее NEWS.ru сообщал, что диагноз COVID-19 подтвердился у заммэра Переславля-Залесского (Ярославская область) Жанны Петровой. Чиновница находится в реанимации, рассказал глава города Валерий Астраханцев. У всех контактировавших с пациенткой взяли мазки на коронавирус нового типа.