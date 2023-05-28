ЧВК «Вагнер» обратилась к чиновникам, запретившим автопробег на Урале В ЧВК «Вагнер» посоветовали чиновникам, запретившим автопробег в Екатеринбурге, поехать на СВО

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Шеврон бойца ЧВК «Вагнер»

В региональном представительстве ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге заявили, что готовы отвечать за проведение несогласованного автопробега памяти погибших участников СВО, за который их хотят наказать местные власти. Представитель компании заявил, что пробег им никто не запрещал и в нем приняли участие порядка 300 человек. Он также подчеркнул, что местные власти не воспрепятствовали проведению автопробега, но при этом готовятся наказать организаторов.

Автопробега как такового не было. Но запретить нам провести пробег памяти никто не запрещал. Сейчас был именно пробег памяти погибших героев. Я предлагаю им (чиновникам. — NEWS.ru) посетить зону СВО и понять, что оно и как, для чего это все делается, — заявил представитель компании.

Поводом для комментария стала информация о том, что Министерство общественной безопасности Свердловской области планирует наказать организаторов автопробега в поддержку военных в Екатеринбурге. Как сообщает «Коммерсант», материалы в отношении организаторов уже передали в правоохранительные органы. Сообщалось, что пробег запретили из-за того, что представители компании слишком поздно подали уведомление об акции в мэрию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что добровольцы, бойцы ЧВК и военнослужащие равны на фронте, а «героев, погибших за родину», разделять нельзя. Также спикер ГД отметил, что необходимо оказывать помощь семьям погибших. Так он отреагировал на обращение связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, который пожаловался на администрацию Санкт-Петербурга, отказавшую в захоронении бойца на Аллее славы Белоостровского кладбища.